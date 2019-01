Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 07:56 Uhr | 03.01.2019

Viele Besucher aus dem Ausland

Weihnachtsmärkte ziehen positive Bilanz

Nach rund fünf Wochen Adventszeit haben die Hamburger Weihnachtsmärkte eine Bilanz gezogen. So wurden sie auch in diesem Jahr unverändert gut besucht. Allein der Roncalli Weihnachtmarkt auf dem Rathausmarkt konnte rund 3 Millionen Besucher verzeichnen. Besonders beliebt waren die Hamburger Weihnachtsmärkte in diesem Jahr bei ausländischen Touristen wie etwa Engländern, Dänen, Australiern, Japanern und Franzosen.