Stadtgespraech

Eimsbüttel 17:34 Uhr | 02.01.2019

Helfer werden am Einsatzort attackiert

Übergriffe auf Rettungskräfte

Es war eine Silvesternacht wie viele zuvor. Die Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr sind in der Silvesternacht für knapp 100 Einsätze pro Stunde ausgerückt. Insgesamt waren mehr als 500 Beamte und Beschäftigte der Hamburger Feuerwehr im Einsatz. Doch so ein Feuerwehreinsatz in der Silvesternacht, das ist nicht nur wegen der erhöhten Brandgefahr mittlerweile ein besonders riskanter Job.