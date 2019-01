Stadtgespraech

Autor schreibt über Hamburg

Stadtschreiber bekommt Nachfolger

Der Stadtschreiber 2018, Tilman Strasser, bekommt einen Nachfolger. Dabei handelt es sich um das Literaturstipendium "HAMBURGER GAST". Von August bis November dieses Jahres wird ein deutschsprachiger Autor bzw. eine deutschsprachige Autorin mitten in der Hansestadt wohnen und in insgesamt vier unterschiedlichen Bezirken einen Schreibplatz einnehmen, um von dort über das Leben in der Hansestadt zu berichten. Das Stipendium ist monatlich mit 1500 Euro dotiert.