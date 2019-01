Wirtschaft

Hamburg-Nord 08:18 Uhr | 02.01.2019

1200 neue Stellen für das Jahr 2019 geplant

Lufthansa Technik sucht Mitarbeiter

Lufthansa Technik sucht in diesem Jahr bundesweit rund 1200 neue Mitarbeiter. Darunter rund 400 ausgebildete Direkteinsteiger, mehr als 200 Azubis und 600 IT-Spezialisten. Die Aufstockung der Lufthansa-Tochter ist Teil des neuen Personalprogramms, bei dem im kommenden Jahr rund 5500 neue Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien eingestellt werden sollen. Allein in der Hansestadt wuchs das Unternehmen für Flugzeugwartung und -reparatur im vergangenen Jahr um rund 500 Mitarbeiter.