Blaulicht

Hamburg-Mitte 05:55 Uhr | 02.01.2019

Sturmtief Zeetje richtet zahlreiche Schäden an

Hamburg startet stürmisch in das neue Jahr

Mit dem Orkantief Zeetje startete Hamburg stürmisch in das neues Jahr. Schwere Orkanböen haben in der Nacht Schäden in mehreren Stadtteilen angerichtet. So wurde in St. Georg eine Dachluke abgerissen und flog über die Straße. Anwohner dachten zuerst an eine Explosion im Haus. In der HafenCity wurden teile eines Baugerüstes an einem Hotelneubau abgerissen. Am Airport hatten die Flugzeuge Schwierigkeiten zu landen und am Fischmarkt drückte der Sturm die Elbe über Land. Außerdem sind in mehreren Stadtteilen wie Niendorf und Winterhude Bäume auf Straßen und Autos gestürzt.