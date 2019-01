Stadtgespraech

Eimsbüttel 12:12 Uhr | 01.01.2019

Nutzer konnten per Umfrage Wunsch-Haltestellen äußern

Rund 20 neue Stadtrad-Stationen für Hamburg

In diesem Jahr will die Bahn rund 20 neue Stadtrad-Stationen in Hamburg einrichten. Das geht aus einem Bericht des NDR hervor. Laut einer Onlineumfrage der Stadt wünscht sich die Mehrheit an den S-Bahn-Haltestellen Blankenese, Kornweg, Neugraben, wie auch am Anleger Finkenwerder und am Eidelstedter Platz weitere Stationen. Mehr als 1.700 Nutzer konnten dort ihre Wünsche für neue Stadtrad-Stationen abgeben.