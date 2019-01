Wirtschaft

Hamburg-Mitte 15:31 Uhr | 31.12.2018

Gunter Mengers kritisiert Führung

Scharfe Kritik an der Handelskammer

Der Vorsitzende der Versammlung des Ehrbaren Kaufmanns hat scharfe Kritik an der Führung der Handelskammer geübt. Auf der Jahresschlussversammlung sprach Gunter Mengers von verständnislosen Entwicklungen in jüngster Vergangenheit. Vor rund 1500 Gästen aus Politik und Wirtschaft appellierte er deshalb an die etablierte Wirtschaft, sich wieder mehr einzumischen. Nur so könne der Wirtschaftsstandort Hamburg wieder stärker gefördert werden.