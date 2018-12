Blaulicht

Hamburg-Mitte 12:55 Uhr | 30.12.2018

Rund 500 Beamte sollen für Sicherheit sorgen

Großaufgebot der Polizei an Silvester

Rund 500 Einsatzkräfte der Hamburger Polizei werden in der Silvesternacht im Einsatz sein. Um gut erkennbar zu sein, werden viele von ihnen leuchtend gelbe Westen tragen. Es werden aber auch zivile Polizeibeamte unterwegs sein. Am Beatles-Platz auf der Reeperbahn wird zudem eine mobile Wachstation aufgestellt. Außerdem sollen dort und am Jungfernstieg Videokameras eingesetzt werden. Die Polizei rät Passanten die in Bedrängnis geraten, sofort den Notruf zu wählen.