Verkehr

Hamburg-Mitte 12:16 Uhr | 30.12.2018

Darauf sollten Fahrgäste am Tag des Jahreswechsels achten

Sonderfahrplan an Silvester

Fahrgäste der Hamburger Hochbahn sollten an Silvester den Sonderfahrplan beachten. So verkehren die U-Bahnen und Busse tagsüber noch nach dem Sonnabendfahrplan, im Nachtverkehr werden dann alle vier U-Bahnlinien mindestens alle 20 Minuten befahren. Die U3, die an den beliebten "Feuerwerk-Hotspots" wie etwa den Landungsbrücken vorbei fährt, wird mit Verstärkerzügen unterstützt. Die Busse verkehren ebenfalls, bleiben wegen Verkehrsbehinderungen jedoch um die Mitternachtsstunde für etwa eine Stunde auf den Betriebshöfen stehen.