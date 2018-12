Blaulicht

Altona 11:28 Uhr | 30.12.2018

2018 wurden weniger Altlasten geräumt als im Vorjahr

Kampfmittelräumdienst zieht Bilanz

Der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr hat Bilanz gezogen. So wurden in diesem Jahr geringere Mengen Altlasten geräumt als noch im Vorjahr. 2017 wurden insgesamt 10,3 Tonnen Bomben und Granaten unschädlich gemacht. Als besonders heikel galten in diesem Jahr unter anderem der Einsatz am Wandsbeker Quaree, bei dem eine 1000-Pfund-Fliegerbombe entschärft wurde und der Einsatz in der Sternschanze, bei dem eine Fliegerbombe von rund 500 Pfund unschädlich gemacht wurde. Schätzungen zufolge sollen im Hamburger Stadtgebiet noch rund 3000 unentdeckte Fliegerbombe liegen.