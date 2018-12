Verkehr

Hamburg-Mitte 14:40 Uhr | 26.12.2018

Verkehrsministerium investiert in E-Mobilität

Hamburg erhält 60 Millionen Euro

Im Rahmen des Sofortprogramms "saubere Luft" erhält Hamburg 60 Millionen Euro für besser Luft. Das hat eine Anfrage des CDU-Politikers Christoph Ploß an das Bundesverkehrsministerium ergeben. Investiert werden soll unter anderem in 120 neue Elektrofahrzeuge für den Fuhrpark der Stadt, rund 60 neue Elektrobusse sowie zwölf neue E-Busse für den Flughafen. Auch für E-Ladestationen werden vier Millionen Euro bereitgestellt. Durch die Investitionen sollen zu hohe Stickstoffbelastungen in den Stadtteilen verringert werden.