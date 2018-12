Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 13:45 Uhr | 26.12.2018

Hamburg ist Kreuzfahrt-Hauptstadt in Deutschland

Die Kreuzfahrtbranche boomt

Für 2019 werden erneut mehr Kreuzfahrschiffe in Hamburg erwartet. Mehr als 220 Anläufe sind derzeit schon gemeldet. Kommen noch weitere hinzu, könnte damit sogar erstmals die Grenze von einer Millionen Passagieren erreicht werden. Das Highlight für Kreuzfahrtfans werden in diesem Jahr wieder die Cruise Days im Mai (10. bis 12) und September (13. bis 15.) sein. Bereits 2018 haben Kreuzfahrtschiffe insgesamt 915.000 Reisende nach Hamburg gebracht, das sind so viele wie noch nie zuvor.