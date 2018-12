Verkehr

Hamburg-Mitte 13:50 Uhr | 25.12.2018

Ab heute beginnen Gleisarbeiten auf wichtiger Strecke

Massive Einschränkungen im Bahnverkehr

Kunden der Bahn müssen sich ab heute Abend auf massive Einschränkungen einstellen. Grund hierfür sind Schienen- und Weichenarbeiten zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof, Altona und Eidelstedt. Von 18 Uhr bis einschließlich 2. Januar fallen deshalb die Regional- und Fernzüge auf diesem Abschnitt aus. Stattdessen beginnen oder enden die Züge am Hauptbahnhof, in Harburg oder in Elmshorn. Die Hamburger S-Bahn ist hiervon nicht betroffen. Genauere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Bahn.