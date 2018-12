Blaulicht

Hamburg-Mitte 13:17 Uhr | 24.12.2018

Der "falsche Polizist" am Telefon

Polizei warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei warnt in ganz Hamburg vor Trickbetrügern. Unbekannte geben sich am Telefon als Polizisten aus und wollen Angaben zu den Vermögen der Opfer erfahren. Unter dem Vorwand, in der Nachbarschaft hätte es vermehrt Einbrüche gegeben, wollen die Täter auf das vermögen übergangsweise aufpassen. Die Opfer bekommen ihr Geld, Schmuck oder ähnliches jedoch nicht wieder. Seit Gesten 19:00 Uhr wurden bei der Polizei mehr als 35 fälle gemeldet.