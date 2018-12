Gesellschaft

Hamburg-Mitte 21:49 Uhr | 23.12.2018

Der Ehrenbürger wäre heute 100. Jahre alt geworden

Andacht im Michel für Helmut Schmidt

In Gedanken an den Altkanzler Helmut Schmidt wurde heute Mittag im Hamburger Michel sein Leben und seine Verdienste gewürdigt. Rund 400 Menschen nahmen an der Mittagsandacht teil. Helmut Schmidt wurde am 23. Dezember 1918 in Hamburg-Barmbek geboren. Am heutigen Sonntag wäre 100. Jahre alt geworden. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit erinnerte in ihrer Rede an den Hamburger Ehrenbürger.