Blaulicht

Hamburg-Nord 14:48 Uhr | 23.12.2018

Feuer wegen einer Kaffeemaschine

Lufthansa-Jet muss in Hamburg notlanden

Eine Maschine der Lufthansa musste heute Morgen in Hamburg notlanden. Der Flug mit 94 Passagieren war auf dem Weg nach Frankfurt, als die Crew den Brand an einer Kaffeemaschine bemerkte. Mit Bordmitteln versuchte die Crew den Brand zu löschen, meldete für Hamburg aber gleichzeitig die Notlandung. In Hamburg rückte dann ein Großaufgebot der Feuerwehr an und empfingen die Maschine auf dem Rollfeld. Die Sicherheitskräfte mussten aber offenbar nicht mehr größer eingreifen.