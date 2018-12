Gesellschaft

21.12.2018

Zahlen steigen weiter an

Tourismus in Hamburg

Der Tourismus in Hamburg wächst weiter. So haben im Oktober dieses Jahres mehr Gäste in Hamburg übernachtet als im Vorjahreszeitraum. Laut Statistikamt Nord stieg die Zahl der Übernachtungen um 5,9 Prozent auf über 1,3 Millionen. Rund 20 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland, die meisten von ihnen aus Dänemark, der Schweiz und aus Großbritannien. Im Durchschnitt blieben die Gäste zwei Tage in der Hansestadt.