Blaulicht

Hamburg-Nord 12:52 Uhr | 21.12.2018

Nach Ausspähversuch in Stuttgart

Bundespolizei am Hamburg Airport wachsamer

Nach dem Ausspähversuch am Stuttgarter Flughafen, ist auch die Bundespolizei am Hamburger Airport wachsamer geworden. Die Einsatzkräfte seien sensibilisiert worden, so ein Sprecher der Polizei. Eine stärkere Polizeipräsenz sei nicht sichtbar. Seit Mittwoch ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen vier Tatverdächtige, die unter Verdacht stehen sollen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat zu planen.