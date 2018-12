Politik

Hamburg-Mitte 12:42 Uhr | 21.12.2018

Dressel widerspricht Kerstan

Fernwärme-Rückkauf wohl doch planmäßig

Nachdem Umweltsenator Jens Kerstan gestern im Interview bei Hamburg 1 angekündigt hatte, dass sich der Rückkauf des Fernwärmenetzes in städtische Hand verzögere, reagierte Finanzsenator Andreas Dressel auf die Aussagen. Die Kaufoption sei fristgerecht ausgeübt worden, der Carve out Prozess werde aktuell vorbereitet. "Wir halten Wort bei Umsetzung des Volksentscheids!", so Dressel auf Twitter. Die Bürgerschaft hatte dem Rückkauf des Fernwärmenetzes von Vattenfall im November zugestimmt. Der Kauf sollte bis Januar 2019 vollzogen und der Volksentscheid von 2013 damit umgesetzt sein.