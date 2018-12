Politik

Hamburg-Mitte 20:48 Uhr | 20.12.2018

500 Gegendemonstranten

AfD: 700 Anhänger bei Gauland-Rede

Etwa 700 Anhänger und Sympathisanten der AfD hatten sich gestern Abend im grossen Festssal des Rathauses eingefunden, um dem AfD Bundessprecher und Vorsizendem der AfD Bundestagsfrakton, Alexander Gauland, zum Thema "Konservativismus heute" reden zu hören. Begleitet wurde die Veranstaltung von einer Demonstration "gegen Rechts", an der ca. 500 Menschen teilnahmen. Die Demonstration verlief friedlich. Kurzfristig gestört wurde die Veranstaltung von einer handvoll Demonstranten denen es gelungen war, unbemerkt in den Veranstaltungssaal zu gelangen. Gauland versuchte in seiner Rede zu begründen, warum nur die AfD in Deutschland den heutigen Konservatismus glaubwürdig vertritt.