Kunst und Kultur

Hamburg-Nord 17:34 Uhr | 20.12.2018

Bis zum 06. Januar auf Kampnagel

Rock the Ballet feiert Jubiläumstour

Die Tanzshow Rock the Ballet startet ab heute auf Kampnagel. Über eine Millionen Besucher, mehr als 800 Aufführungen in 20 Ländern: Rock the Ballett kommt zum zehnjährigen Jubiläum wieder nach Hamburg. Dort wo die Uraufführung 2008 stattgefunden hat. In der neuen Show vermischt sich klassisches Balett mit visuellen Effekten und Dance-Musik. Bis zum 6. Januar gastiert Rock the Ballett auf Kampnagel.