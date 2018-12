Stadtgespraech

Eimsbüttel 16:22 Uhr | 20.12.2018

Redakteur gibt seine vier Reporterpreise zurück

Betrugsskandal beim Spiegel

Der ehemalige Spiegelredakteur Class Relotius hat seine vier Reporterpreise zurückgegeben und ist damit einer möglichen Aberkennung zuvorgekommen. Relotius habe sich per SMS beim Reporterforum gemeldet, sich entschuldigt und die Preise von sich aus zurückgegeben. Das gab die Jury des Deutschen Reporterpreises heute bekannt. Gestern hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel einen Betrugsfall in eigener Sache öffentlich gemacht. Demnach soll Relotius in großem Umfang Geschichten manipuliert haben. Der 33-Jährige habe mit Vorsatz, methodisch und mit hoher krimineller Energie getäuscht und Dialoge und Zitate zum Teil frei erfunden. Relotius hatte seit 2011 für den Spiegel rund 60 Texte verfasst.