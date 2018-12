Blaulicht

Eimsbüttel 13:05 Uhr | 20.12.2018

Trockner in Brand geraten

Feuer in Stellingen

In einem Mehrfamilienhaus in Stellingen ist gestern Abend ein Trockner in Brand geraten. Da die Mieter umgehend die Feuerwehr riefen, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.