Blaulicht

Hamburg-Mitte 12:14 Uhr | 20.12.2018

Wohnung im Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Brand auf St. Pauli

In der Nacht zu Donnerstag ist eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf St. Pauli völlig ausgebrannt. Der Mieter der Wohnung in der Hein-Hoyer-Straße konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rettete über 29 weitere Bewohner aus dem verrauchten Gebäude. Die Decken und Wände weiterer Wohnungen sollen durch den ausgedehnten Brand beschädigt worden. Die Feuerwehr war mit 44 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.