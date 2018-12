Stadtgespraech

Eimsbüttel 17:31 Uhr | 19.12.2018

“Kinder schreien nicht, sie gehen unter"

Schwimmmeister sind "Hamburger des Jahres"

In der Kategorie “Fairness und Courage” sind die Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister von Bäderland Hamburg mit dem "Hamburger des Jahres" ausgezeichnet worden. Sie retteten in diesem Sommer fünf Menschen, darunter vier Kinder, vor dem Ertrinken. Besonders erschreckend: In einigen Fällen saßen die Eltern am Beckenrand und waren durch ihr Handy abgelenkt.