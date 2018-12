Blaulicht

Wandsbek 13:10 Uhr | 19.12.2018

Verdacht auf Beweismaterial

Taucher durchsuchen Rückhaltebecken

Die Tauchergruppen der Bereitschaftspolizei haben am Vormittag ein Rückhaltebecken an der Berner Au durchsucht. Die Ermittler der Kripo erhoffen sich Beweisstücke zu finden, die mit einem Überfall auf einen Pizza-Boten am fünften Dezember zusammenhängen. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sind bereits bekannt aber noch auf der Flucht. Sie sollen den Pizza-Boten mit einer Scheinlieferung an eine Adresse gelockt und dann ausgeraubt haben.