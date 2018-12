Stadtgespraech

Wandsbek 16:53 Uhr | 18.12.2018

Ersatz für alten Hof in Tonndorf

Neuer Recyclinghof eröffnet

In Hamburg Wandsbek ist am Mittag der modernste Recyclinghof Hamburgs eröffnet worden. Mit rund 7.500 Quadratmetern ist er der größte Hof der neuesten Bauart und bietet neben mehr Platz auch eine zeitsparende Verkehrsführung und eine bessere Erreichbarkeit der Container. Der neue Hof dient als Ersatz, denn am selben Tag wurde der Recyclinghof in Tonndorf geschlossen. Kunden haben von nun an die Möglichkeit ihre Wertstoffe montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und sonnabends von 8 bis 14 Uhr zu entsorgen.