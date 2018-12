Politik

Hamburg-Nord 13:08 Uhr | 18.12.2018

Angleichung auf Gehalt von Fachbehörden

Mehr Gehalt für Bezirksamts-Mitarbeiter

Mitarbeiter der Hamburger Bezirksämter sollen künftig mehr Geld bekommen. Das fordert ein Antrag der SPD und Grünen, den die Bürgerschaft mit Mehrheit beschlossen hat. Grund ist , dass Mitarbeiter in Bezirksämtern für gleiche Arbeit mehr verdienen als Kollegen in den Fachbehörden. Das müsse sich ändern so Markus Schreiber von der SPD. Die Maßnahme soll das abwandern von Mitarbeitern in die Fachbehörden stoppen. Bis zu 15 Millionen Euro würde die Anhebung im Jahr kosten.