Gesellschaft

Eimsbüttel 06:30 Uhr | 18.12.2018

Noch immer 300 Plätze frei

Winternotprogramm für Obdachlose

Im Winternotprogramm sind noch immer knapp 300 Plätze frei. Das gab die Sozialbehörde bekannt. Demnach gebe es neben dem Standort Friesenstraße in Hammerbrook einen weiteren Ort mit Container-Häusern in der Kollaustraße. Außerdem geört zu dem Programm die nächtliche Wärmestube in der Hinrichstraße. Dort gibt es an Wochenenden und Feiertagen tagsüber zusätzlich 100 Plätze.