Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 19:09 Uhr | 17.12.2018

Lichtinstallation für Altkanzler

Erinnerung an Helmut Schmidt

Anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Schmidt erinnert ab heute eine Lichtinstallation in der Hamburger Innenstadt an den Altkanzler. Vier Wochen lang wird Schmidts Konterfei auf einer 130 Quadratmeter großen Fläche am Domplatz zu sehen sein. Zudem weist das Schmidt-Porträt auf die Doppelausstellung „100 Jahre in 100 Bildern“ hin, zu der der Senat gemeinsam mit der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung in die Rathausdiele und in das Helmut-Schmidt-Forum einlädt. Helmut Schmidt wäre am 23. Dezember dieses Jahres 100 Jahre alt geworden.