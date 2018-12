Gesellschaft

Altona 16:35 Uhr | 17.12.2018

Eltern gegen die Ausbaupläne

Max-Brauer-Schule soll vergrößert werden

Die Hamburger Schulbehörde will den Grundschulteil der Max-Brauer-Schule deutlich vergrößern. So sollen statt drei Klassen künftig nach dem Umbau 2023 sechs Grundschulklassen entstehen. Diese Pläne sorgen für Kritik und Entsetzen bei den Eltern, sie fühlen sich übergangen. Auch die Lehrer befürchten, dass die Qualität des Unterrichts unter der wachsenden Schülerzahl leiden könnte. Derzeit sind rund 1.500 Schüler an der Max-Brauer-Schule, durch die Ausbaupläne könnte es die größte Schule Hamburgs werden, mit über 1.700 Schülern.