Hamburg-Mitte 16:24 Uhr | 17.12.2018

Glätte sorgt für Unfälle auf den Straßen

Erster Adventsschnee in Hamburg

In Hamburg hat es den ersten Adventsschnee gegeben. Doch was den einen freut ist des anderen Leid, denn neben fröhlichen Gesichtern hat es am Sonntagabend auch einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben.