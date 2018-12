Verkehr

Hamburg-Mitte 14:28 Uhr | 17.12.2018

Hochbahn stellt im kommenden Jahr deutlich mehr Mitarbeiter ein

Mehr Busfahrer für Hamburg

Die Hamburger Hochbahn will im kommenden Jahr deutlich mehr Mitarbeiter einstellen und insgesamt 190 neue Stellen schaffen. Hintergrund ist die Angebotsoffensive des Hamburger Senats, die mehr Busse und Bahnen für Hamburg einschließt. Dafür sollen nun monatlich 27 Busfahrer und Busfahrerinnen eingestellt werden. Hinzu kommen Stellen in der IT, Elektrotechnik und Mechatronik. Zur Personalgewinnung sollen auch 2019 mehr Einwanderer ausgebildet werden. Die Hochbahn will zudem den Frauenanteil weiter erhöhen.