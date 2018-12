Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 16:14 Uhr | 16.12.2018

Glättegefahr auf Hamburgs Straßen

Erster Schnee in Hamburg

In Hamburg hat es den ersten Schnee in diesem Winter gegeben. Gegen viertel nach drei am Nachmittag fielen die ersten Flocken auf die Erde und das war nur der Anfang, denn im Laufe des Abends soll es laut Wetterbericht immer wieder zu Schneefall kommen. Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt wird die Menge an Schnee allerdings noch nicht reichen, um liegen zu bleiben. Der Deutsche Wetterdienst warnt dennoch vor Glättegefahr und überfrierender Nässe.