Verkehr

Hamburg-Mitte 17:59 Uhr | 15.12.2018

Westhagemann stellt Maßnahmen vor

Masterplan gegen Stau

Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann legt am kommenden Dienstag seinen Masterplan zur Stauvermeidung in der Hansestadt vor. Wichtige Punkte seien unter anderem mehr Macht für die Koordinierungsstelle für Baustellen in Hauptverkehrsstraßen und der Austausch von Baumaßnahmen mit den zuständigen Stellen. Insgesamt seien es 24 Einzelmaßnahmen mit denen Westhagemann die Situation auf Hamburgs Straßen verbessern will.