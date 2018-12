Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 17:05 Uhr | 15.12.2018

Rund 12.000 Besucher werden erwartet

,,Holy Shit Shopping" in den Messehallen

In einer Woche ist Weihnachten und so langsam wird es Zeit seine Geschenke beisammen zu haben. Für viele ist der beste Anreiz für ein schönes Geschenk wohl ein Weihnachtsmarkt. Das dachten sich auch rund 12.000 Besucher die in den Hamburger Messehallen am vergangenen Wochenende eine ganz besondere Art von Weihnachtsmarkt besucht haben: Die Holy Shit Shopping Messe.