Eimsbüttel 11:21 Uhr | 15.12.2018

"HENSSLER GO" eröffnet

Fünftes Restaurant von Henssler

Seit Mittwochabend ist die Rothenbaumchaussee um einen Hotspot reicher: Mit dem HENSSLER GO hat der bekannte Fernsehkoch Steffen Henssler jetzt bereits das fünfte Restaurant in Hamburg eröffnet. Damit ist der Name des Restaurants Programm: Denn das „Go“ steht im asiatischen Raum für die Zahl „Fünf“. Und die Fünf hat auch auf der Speisekarte eine Bedeutung: Denn im HENSSLER GO präsentiert Steffen Henssler auch seine fünf Lieblingsspeisen, und das in ganz besonderer Athmosphäre.