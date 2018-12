Gesellschaft

Hamburg-Mitte 18:08 Uhr | 14.12.2018

Herbert Schalthoff zu den aktuellen Entwicklungen

"Chaos-Tage" in der Handelskammer

Herbert Schalthoff zu den aktuellen Entwicklungen in der Handelskammer. Nach dem Rücktritt von Kammerpräses Tobias Bergmann und dem angekündigtem Rücktritt weiterer vier Präsidiumsmitglieder, tritt sich aktuell das Plenum der Kammer in einer öffentlichen Sitzung. Erwartet wird eine turbulente Versammlung, in der auch die Frage nach einer umfassenden Neuwahl des Plenums eine Rolle spielen wird.