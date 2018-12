Sport

Eimsbüttel 18:04 Uhr | 14.12.2018

Schock für Eishockey-Oberligamannschaft

Crocodiles müssen Insolvenzverfahren anmelden

Die Hamburg Crocodiles müssen ein Insolvenzverfahren anmelden. Da es kurzfristig zum Ausfall bereits zugesagter Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro gekommen ist, ist die 1. Hamburger Eissport GmbH in wirtschaftliche Schieflage geraten. Daher waren die Crocodiles am heutigen Tag beim Amtsgericht Hamburg um die Eröffnung desInsolvenzverfahrens über das Vermögen der Spielbetriebsgesellschaft zu beantragen. Im ersten Schritt werden die Crocodiles eine Sammelaktion ins Leben rufen, um einen Betrag in Höhe von 200.000,- € zu sammeln. Wenn diese Summe erreicht ist, steht diese zur Fortführung des Eishockeybetriebes der Oberligamannschaft der Crocodiles Hamburg zur Verfügung.