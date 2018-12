Stadtgespraech

Eimsbüttel 17:59 Uhr | 14.12.2018

So sehr muss man bei der Weihnachtsdekoration aufpassen

Weihnachtszeit bedeutet auch Brandgefahr

In 10 Tagen ist Heilig Abend. Höchste Zeit also sich um einen passenden Baum zu kümmern. Damit der das Wohnzimmer dann aber auch so richtig schmückt, darf vor allem eines nicht fehlen: Die richtige Beleuchtung. Für den ein oder anderen gehören da echte Kerzen einfach dazu. Doch das kann unter Umständen gefährlich werden. Wie sollte man sich verhalten, wenn der Baum plötzlich anfängt zu brennen? Wir haben bei der Feuerwehr nachgefragt.