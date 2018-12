Kunst und Kultur

Musical "Pretty Woman" kommt nach Hamburg

Das Musical „Pretty Woman“ kommt nach Hamburg. Im September kommenden Jahres wird es „Marry Poppins“ im Theater an der Elbe ablösen. „Pretty Woman“ ist an den Erfolgsfilm aus den 90er Jahren angelehnt und feiert in Hamburg Europa-Premiere. Seine Uraufführung feierte das Stück im August dieses Jahres am Broadway in New York. Die Musik zu „Pretty Woman“ hat Rockmusiker Bryan Adams geschrieben. Der Ticket-Vorverkauf läuft seit heute.