Verkehr

Eimsbüttel 16:23 Uhr | 14.12.2018

Investition von einer halben Milliarde Euro

Neuer Verkehrsvertrag vorgestellt

Der neue Verkehrsvertrag zwischen der Stadt und der S-Bahn Hamburg ist heute von Bürgermeister Peter Tschentscher und S-Bahnchef Kay Uwe Arnecke vorgestellt worden. Demnach will die S-Bahn in den kommenden 15 Jahren rund eine halbe Milliarde Euro in das Netz investieren. Davon sollen unter anderem 82 neue Züge der Baureihe 490 angeschafft und die Werkskapazitäten um 50 Prozent ausgebaut werden. Außerdem werden.