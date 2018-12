Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 16:12 Uhr | 14.12.2018

Neuer Service der Feuerwehr Hamburg

Twitter-Aktion für Rauchwarnmelder

Die Feuerwehr Hamburg bietet ab heute einen neuen Service an. Über den Kurznachrichtendienst Twitter kann man sich ab sofort daran erinnern lassen, Rauchmelder zu prüfen. Einmal im Monat, immer am 13., sendet der Account mit dem Namen “jetzt Prüfen” einen Tweet an die registrierten Nutzer. Damit soll auf die Relevanz von funktionierenden Rauchmeldern aufmerksam gemacht werden.