Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 15:48 Uhr | 14.12.2018

Fünftes Restaurant von Henssler

"HENSSLER GO" eröffnet

Seit gestern Abend ist die Rothenbaumchaussee um einen Hotspot reicher: Mit dem "HENSSLER GO" hat der bekannte Fernsehkoch Steffen Henssler jetzt bereits das fünfte Restaurant in Hamburg eröffnet.Zu finden ist es in der Rothenbaumchaussee/Ecke Hallerstraße.