Gesellschaft

Hamburg-Mitte 06:42 Uhr | 12.12.2018

300 von 950 Stellen betroffen

Stellenabbau bei der HSH Nordbank

In Hamburg sollen rund 300 von den 950 Stellen der HSH Nordbank aufgegeben werden. Das hat der Aufsichtsrat der Bank gestern bekannt gegeben. Grund sei die Einsparung von Sachkosten. Demnach sollen vor allem die Betriebskantine und das Gebäudemanagement betroffen sein. Erst Ende November wurde die HSH Nordbank für eine Milliarde Euro an US-amerikanische Investmentfonds unter der Führung der Firma Cerberus und des Investors Christopher C. Flowers verkauft.