Verkehr

Hamburg-Nord 19:16 Uhr | 11.12.2018

Nach Debatte über Flughafenausbau

BUND fordert Abberufung des Flughafenchefs

Der Hamburger BUND fordert die Abberufung des Vors. der Geschäftsführung des Hamburger Flughafens, Michael Eggenschwiler. Der Hamburger Flughafenchef hätte vorgeschriebene Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Flughafens umgangen und den Bürgern Beteiligungsrechte vorenthalten. Eggenschwiler plane darüber hinaus einen weiteren Ausbau des Flughafens in einer Dimension, die der absehbaren Entwicklung des Flugverkehrs nicht entsprechen würde. Derweil hatte Michael Eggenschwiler Presseberichte dementiert, nach denen die Anzahl der Gates am Flughafen von 34 auf 56 steigen soll. Eggenschwiler machte deutlich, dass der Flughafen rund 380 Millionen Euro unter anderem in die Erweiterung der Gepäckanlagen und in die Erweiterung der Terminals investieren will.