Wirtschaft

Hamburg-Mitte 14:31 Uhr | 11.12.2018

Im Januar soll neues Präsidium gewählt werden

HK-Mitglieder legen Ämter nieder

Nach dem Rücktritt des Präses der Handelskammer, Tobias Bergmann und des Vizepräses Johann Killinger werden 4 weitere Mitglieder des Präsidiums der Kammer zum 24. Januar 2019 ihre Ämter niederlegen. In einer Sondersitzung des Plenums soll dann am gleichen Tag ein neues Präsidium gewählt werden. Das geht aus einer Hamburg 1 vorliegenden Stellungnahme der Handelskammer hervor. Die jetzigen Mitglieder des Präsidiums behalten sich ausdrücklich vor, erneut als Vizepräses oder Präses der Kammer zu kandidieren. Eine komplette Neuwahl des Plenums, wie sie in den letzten Tagen immer wieder gefordert wurde, sei aus formalen Gründen nicht möglich. Die Wahlordnung sähe zwingend vor, dass die Wahlperiode nicht verkürzt wird.