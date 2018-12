Blaulicht

Eimsbüttel 14:00 Uhr | 11.12.2018

Wohnung in Kieler Straße durchsucht

Mutmaßliche IS-Unterstützerin festgenommen

Das Bundeskriminalamt und das LKA haben am Vormittag eine mutmaßliche IS-Unterstützerin in Hamburg festgenommen. Sie steht im Verdacht, die Terrororganisation Islamischer Staat in vier Fällen unterstützt zu haben und aktiv in Anschlagsdrohungen eingebunden gewesen zu sein. Die Polizei hat auch die Wohnung der Beschuldigten in der Kieler Straße durchsucht. Die 40-Jährige soll spätestens morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.