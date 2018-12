Wirtschaft

Hamburg-Mitte 13:52 Uhr | 11.12.2018

Zwei Prozent weniger als im Vorjahr

13.300 neue Gewerbe gegründet

In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind in Hamburg rund 13.300 neue Gewerbe gegründet worden. Laut Statistikamt Nord sind das knapp zwei Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Demnach sank unter anderem die Zahl der Betriebsgründungen um fünf Prozent, die Zahl der neugegründeten Kleingewerbe nahm um drei Prozent ab. Zudem wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 11000 Gewerbe abgemeldet.