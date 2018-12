Sport

Altona 13:24 Uhr | 11.12.2018

Einsatz gegen Duisburg am Freitag wackelt

HSV-Kapitän Hunt fehlt weiterhin im Training

HSV-Kapitän Aaron Hunt fehlt weiterhin im Mannschaftstraining. Der 32-jährige Mittelfeldstratege laboriert an muskulären Problemen. Ein Einsatz in Duisburg am Freitagabend ist fraglich. Für Hunt rückte Angreifer Fiete Arp bei der heutigen Einheit in die A-Elf.